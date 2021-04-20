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Си Цзиньпин: Китай объединит усилия с другими странами против пандемии

Си Цзиньпин: Китай объединит усилия с другими странами против пандемии Китайские власти намерены проводить открытую политику по отношению к другим странам и объединить усилия против коронавируса с заинтересованными государствами
Здоровье
20 апреля 2021 г. 07:17
Си Цзиньпин: Китай объединит усилия с другими странами против пандемии
Си Цзиньпин

"Китайские власти намерены проводить открытую политику по отношению к другим странам и объединить усилия против коронавируса с заинтересованными государствами".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай намерен объединить усилия с другими странами в борьбе с пандемией нового коронавируса, - сообщил он на церемонии открытия Азиатского экономического форума в Боао (АЭФБ), обращаясь к участникам с видеопосланием. - Китай продолжит усиливать открытость по отношению к другим странам мира. Мы также выступаем за укрепление принципов многостороннего сотрудничества, за усиление статуса ВТО".

По словам китайского лидера, Пекин считает непродуктивной одностороннюю политику отдельных стран, поскольку новые глобальные вызовы требуют объединенных усилий. "Нам необходимо укрепить сотрудничество по таким направлениям, как цифровая экономика и биотехнологии, углублять партнерские отношения, использовать благоприятные возможности", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Кроме того, Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен наращивать сотрудничество с другими странами в области разработки и производства вакцин от коронавируса нового типа.

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