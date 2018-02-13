Садагат Велиева: В Азербайджане предприняты важные шаги в сфере борьбы с туберкулезом

© Report

Тбилиси. 13 февраля. REPORT.AZ/ "В Азербайджане предприняты важные шаги в сфере борьбы с туберкулезом, приняты специальные государственные программы. В нашей стране действуют около 80 специализированных туберкулезных центров и различных больниц".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила депутат Милли Меджлиса Садагат Велиева, выступая на прошедшем в Тбилиси заседании Социального комитета ПА Евронест.

С.Велиева проинформировала о работах, проводимых в Азербайджане в борьбе с этим заболеванием, принятых госпрограммах: "На данный момент методы борьбы с туберкулезом проводятся в новом порядке, лекарственные препараты раздаются больным бесплатно. Утвержденная распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева "Национальная программа по борьбе с туберкулезом Азербайджанской Республики" является выражением особого внимания к борьбе с этим заболеванием".

Депутат заявила, что по своей специфике туберкулез отличается от других заболеваний и вероятность распространения этой трудноизлечимой болезни велика: "Ее распространение в основном бывает связано с тяжелыми социальными условиями, войнами и нехваткой продовольствия. В Азербайджане принимаются эффективные меры для предотвращения вызванных заболеванием проблем. Международные организации также дают высокую оценку созданию в Пенитенциарной службе туберкулезного центра и больницы".