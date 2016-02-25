Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня еще 1 940 лекарственных препаратов будут продаваться по новым ценам.

Как сообщает Report, по решению Тарифного совета, количество лекарственных препаратов, оптовые и розничные цены которых отрегулированы, достигло 5 651.

До сих пор перечень лекарственных препаратов, цены которых уже отрегулированы, составлял 3 711.

Отметим, что в целом в Азербайджане, по сравнению с предлагаемыми до девальвации ценами на лекарственные препараты, 20% лекарств подешевели более чем в 2 раза, а 8% - более чем в 3 раза. В целом, подешевели 60% лекарств.

Согласно решению Тарифного совета, продажа лекарственных препаратов той или иной группы, цены которых пока не утверждены, может производиться лишь после утверждения цен.