S&P: Худший этап пандемии COVID-19 остался позади

Наиболее худший этап пандемии коронавируса в мире позади, а более активная вакцинация позволит ускорить восстановление глобальной экономики.

Наиболее худший этап пандемии коронавируса в мире позади, а более активная вакцинация позволит ускорить восстановление глобальной экономики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил главный экономист международного рейтингового агентства S&P Global Ratings Пол Грюнвальд в ходе конференции, организованной агентством.

"Наши эксперты говорят нам, что дополнительная вакцинация будет означать меньшую степень изоляции и более высокую уверенность со стороны потребителей, большую их активность в затратах. И если поднять уровень вакцинации, Европа - замечательный пример, можно добиться более активного восстановления экономики", - отметил он.