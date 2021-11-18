О нас
Report Georgia
Аудио новости

S&P: Худший этап пандемии COVID-19 остался позади

S&P: Худший этап пандемии COVID-19 остался позади Наиболее худший этап пандемии коронавируса в мире позади, а более активная вакцинация позволит ускорить восстановление глобальной экономики.
Здоровье
18 ноября 2021 г. 12:19
S&P: Худший этап пандемии COVID-19 остался позади

Наиболее худший этап пандемии коронавируса в мире позади, а более активная вакцинация позволит ускорить восстановление глобальной экономики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил главный экономист международного рейтингового агентства S&P Global Ratings Пол Грюнвальд в ходе конференции, организованной агентством.

"Наши эксперты говорят нам, что дополнительная вакцинация будет означать меньшую степень изоляции и более высокую уверенность со стороны потребителей, большую их активность в затратах. И если поднять уровень вакцинации, Европа - замечательный пример, можно добиться более активного восстановления экономики", - отметил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “S&P Global Ratings”: "Pandemiyanın ən kəskin dövrü arxada qalıb"

Экслюзивные новости

Госкомитет: В Азербайджане не только женщины, но и мужчины сталкиваются с насилием
Госкомитет: В Азербайджане не только женщины, но и мужчины сталкиваются с насилием
18 ноября 2021 г. 10:43
Стивен Вестхед: Разработка залежи золота “Зафар” запланирована на 2023 год
Стивен Вестхед: Разработка залежи золота “Зафар” запланирована на 2023 год
17 ноября 2021 г. 15:49
Российские компании задействованы в создании телекоммуникационных связей в Карабахе
Российские компании задействованы в создании телекоммуникационных связей в Карабахе
17 ноября 2021 г. 14:04
Чешский эксперт: Никто не должен стоять перед выбором еда или тепло
Чешский эксперт: Никто не должен стоять перед выбором "еда или тепло"
17 ноября 2021 г. 12:07
Губернатор: Прибывшие из Азербайджана бизнесмены получат свободный выход в Европу из Украины
Губернатор: Прибывшие из Азербайджана бизнесмены получат свободный выход в Европу из Украины
17 ноября 2021 г. 09:20
Названо число резидентов Агдамского промышленного парка
Названо число резидентов Агдамского промышленного парка
16 ноября 2021 г. 18:16
Экспорт из Чехии в Азербайджан в последние годы сокращается
Экспорт из Чехии в Азербайджан в последние годы сокращается
16 ноября 2021 г. 17:00
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине генерала Хикмета Гасанова
Возбуждено уголовное дело по факту подрыва на мине генерала Хикмета Гасанова
16 ноября 2021 г. 11:37
Бахтияр Асланбейли: Пандемия чуть не привела к остановке платформ BP на Каспии
Бахтияр Асланбейли: Пандемия чуть не привела к остановке платформ BP на Каспии
15 ноября 2021 г. 14:58
Вице-президент BP: По бурению на Шафаг-Асиман решения пока нет
Вице-президент BP: По бурению на "Шафаг-Асиман" решения пока нет
15 ноября 2021 г. 13:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi