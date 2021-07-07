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Ряд больниц объединен с Бакинским главным оздоровительным центром

Ряд больниц объединен с Бакинским главным оздоровительным центром В Азербайджане объединен ряд медучреждений.
Здоровье
7 июля 2021 г. 10:16
Ряд больниц объединен с Бакинским главным оздоровительным центром

В Азербайджане объединен ряд медучреждений.

Как стало известно Report, это больницы были реорганизованы.

Публичное юридическое лицо Бакинский главный оздоровительный центр был реорганизован путем присоединения к нему публичных юридических лиц "Объединённая городская больница №21", "Объединённая городская больница №31", Бакинская городская станция скорой и неотложной помощи, Поликлиника писателей и Объединённая городская больница №9.

Ранее Научно-хирургический центр им. академика М.А.Топчубашева был реорганизован путем присоединения к нему Специализированного центра ангиологии.

В Азербайджане также были реорганизованы несколько медучреждений.

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Версия на азербайджанском языке Bir sıra xəstəxana Bakı Baş Səhiyyə Mərkəzinə birləşdirilib - SİYAHI

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