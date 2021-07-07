Ряд больниц объединен с Бакинским главным оздоровительным центром

В Азербайджане объединен ряд медучреждений.
Как стало известно Report, это больницы были реорганизованы.
Публичное юридическое лицо Бакинский главный оздоровительный центр был реорганизован путем присоединения к нему публичных юридических лиц "Объединённая городская больница №21", "Объединённая городская больница №31", Бакинская городская станция скорой и неотложной помощи, Поликлиника писателей и Объединённая городская больница №9.
Ранее Научно-хирургический центр им. академика М.А.Топчубашева был реорганизован путем присоединения к нему Специализированного центра ангиологии.
В Азербайджане также были реорганизованы несколько медучреждений.