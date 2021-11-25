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Регулятор ЕС одобрил использование вакцины Pfizer-BioNTech для детей в возрасте 5-11 лет

Регулятор ЕС одобрил использование вакцины Pfizer-BioNTech для детей в возрасте 5-11 лет Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало расширить использование вакцины Comirnaty производства американской фармацевтической компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech на детей в возрасте 5-11 лет.
Здоровье
25 ноября 2021 г. 16:33
Регулятор ЕС одобрил использование вакцины Pfizer-BioNTech для детей в возрасте 5-11 лет

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало расширить использование вакцины Comirnaty производства американской фармацевтической компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech на детей в возрасте 5-11 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе регулятора ЕС.

Комитет EMA по лекарственным средствам для человека пришел к выводу, что "преимущества использования препарата среди детей 5-11 лет перевешивают риски, особенно среди тех детей, у которых имеются сопутствующие заболевания, увеличивающие риск заболевания в тяжелой форме".

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