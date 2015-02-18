Разработка российских вакцин от Эболы идет с опережением графика

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала, что разработка трех вакцин от вируса Эбола идет с опережением плана, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

По словам министра, уже в ближайший месяц пройдут испытания на приматах.

"Та вакцина, которая самая первая готовилась, еще до вспышки Эболы, сейчас по ней идут эксперименты на приматах. Остальные - в стадии доклинических испытаний. В течение ближайшего месяца они тоже выходят на испытания на приматах", — отметила Скворцова.

Как отмечается, в России разработали четыре препарата, два из которых основаны на оригинальных идеях российских ученых.