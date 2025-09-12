Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Разработан метод раннего распознавания распространенного вида рака

    Здоровье
    • 12 сентября, 2025
    • 06:06
    Ученые представили прорывной метод ранней диагностики ВПЧ-ассоциированного рака ротоглотки - одного из наиболее распространенных видов рака, вызванных вирусом папилломы человека.

    Как передает Report, исследование опубликовано в Journal of the National Cancer Institute.

    Команда использовала анализ крови для поиска циркулирующей ДНК опухолевого ВПЧ (ctHPVDNA). В исследовании участвовали образцы плазмы 28 пациентов, собранные за 1,3–10,8 года до постановки диагноза, и 28 образцов контрольной группы. У 22 из 28 будущих пациентов тест выявил ctHPVDNA - задолго до первых симптомов. Максимальный "запас времени" составил 7,8 года. При этом ни один образец из контрольной группы не показал ложноположительного результата, что говорит о высокой специфичности метода.

    Дальнейшее применение машинного обучения на расширенной выборке из 306 человек увеличило чувствительность теста до 96 процентов и позволило фиксировать следы опухолевой ДНК более чем за 10 лет до клинического проявления болезни.

    Авторы отмечают, что сочетание анализа ctHPVDNA с другими биомаркерами, такими как антитела к ВПЧ, может создать основу для первого надежного скринингового теста. Такой метод позволит выявлять рак ротоглотки на самых ранних стадиях и тем самым существенно снизить смертность и тяжелые последствия заболевания.

