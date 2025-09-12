İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa

    Xərçəng xəstəliyinin erkən aşkarlanması üçün üsul hazırlanıb

    Elm və təhsil
    • 12 sentyabr, 2025
    • 06:38
    Xərçəng xəstəliyinin erkən aşkarlanması üçün üsul hazırlanıb

    Alimlər insan papilloma virusunun yaratdığı ən çox yayılmış xərçəng xəstəliyi növlərindən biri ilə əlaqəli orofaringeal xərçəngin erkən diaqnostikası üçün irəliləyiş üsulunu təqdim ediblər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə araşdırma "Journal of the National Cancer Institute" jurnalında dərc olunub.

    Komanda dövran edən şiş insan papilloma virusunun DNT-sini (ctHPVDNA) axtarmaq üçün qan testindən istifadə edib. Tədqiqat diaqnozdan 1,3-10,8 il əvvəl toplanmış 28 xəstədən plazma nümunələri və nəzarət qrupundan 28 nümunəni əhatə edib. Gələcək 22 xəstədən 28-də test ilk simptomlardan çox əvvəl ctHPVDNA-nı aşkarlayıb. Maksimum vaxt ehtiyatı 7,8 il idi. Eyni zamanda, nəzarət qrupundan heç bir nümunə yanlış müsbət nəticə göstərməyib ki, bu da metodun yüksək spesifikliyini göstərir.

    Müəlliflər qeyd edirlər ki, ctHPVDNA analizini insan papilloma virusunun anticisimləri kimi digər biomarkerlərlə birləşdirmək ilk etibarlı skrininq testi üçün əsas yarada bilər. Belə üsul, orofaringeal xərçəngin ən erkən mərhələlərində aşkarlanmasına imkan verəcək və bununla da xəstəlikdən ölümü və ağır nəticələri əhəmiyyətli dərəcədə azaldacaq.

    Xərçəng xəstəliyi Alimlər araşdırma
    Разработан метод раннего распознавания распространенного вида рака

    Son xəbərlər

    07:50

    Culfada yol qəzası olub, 4 nəfər ölüb

    Hadisə
    07:27

    BMT son zəlzələlərlə bağlı Əfqanıstana yardımın miqyasını genişləndirir

    Digər ölkələr
    06:52

    Xocavəndin Hadrut qəsəbəsinə və Xocalının Badara kəndinə ilk köç karvanı yola salınıb

    Daxili siyasət
    06:38

    Xərçəng xəstəliyinin erkən aşkarlanması üçün üsul hazırlanıb

    Elm və təhsil
    06:07

    KİV: Almaniya Ordusu NATO-nun məqsədlərinə çatmaq üçün daha 100 min əsgərə ehtiyac duyur

    Digər ölkələr
    05:48

    Böyük Britaniyanın yeni XİN başçısı ilk səfərini Ukraynaya edəcək

    Digər ölkələr
    05:31

    Polşa Belarusla sərhədi bağlayıb

    Digər ölkələr
    04:52

    Tramp: İctimai fəal Kirkin qatilinin axtarışında irəliləyiş var

    Digər ölkələr
    04:20

    Avropanı tərk edən idmançı: Fransada dəhşətli irqçilik var idi

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti