Xərçəng xəstəliyinin erkən aşkarlanması üçün üsul hazırlanıb
- 12 sentyabr, 2025
- 06:38
Alimlər insan papilloma virusunun yaratdığı ən çox yayılmış xərçəng xəstəliyi növlərindən biri ilə əlaqəli orofaringeal xərçəngin erkən diaqnostikası üçün irəliləyiş üsulunu təqdim ediblər.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə araşdırma "Journal of the National Cancer Institute" jurnalında dərc olunub.
Komanda dövran edən şiş insan papilloma virusunun DNT-sini (ctHPVDNA) axtarmaq üçün qan testindən istifadə edib. Tədqiqat diaqnozdan 1,3-10,8 il əvvəl toplanmış 28 xəstədən plazma nümunələri və nəzarət qrupundan 28 nümunəni əhatə edib. Gələcək 22 xəstədən 28-də test ilk simptomlardan çox əvvəl ctHPVDNA-nı aşkarlayıb. Maksimum vaxt ehtiyatı 7,8 il idi. Eyni zamanda, nəzarət qrupundan heç bir nümunə yanlış müsbət nəticə göstərməyib ki, bu da metodun yüksək spesifikliyini göstərir.
Müəlliflər qeyd edirlər ki, ctHPVDNA analizini insan papilloma virusunun anticisimləri kimi digər biomarkerlərlə birləşdirmək ilk etibarlı skrininq testi üçün əsas yarada bilər. Belə üsul, orofaringeal xərçəngin ən erkən mərhələlərində aşkarlanmasına imkan verəcək və bununla da xəstəlikdən ölümü və ağır nəticələri əhəmiyyətli dərəcədə azaldacaq.