Раскрыты неожиданные симптомы опасного вида рака

Новообразования, трещины и кровоподтеки в ротовой полости могут свидетельствовать о развитии рака языка

Новообразования, трещины и кровоподтеки в ротовой полости могут свидетельствовать о развитии рака языка.

Как передает Report со ссылкой на «Пятый канал», об этом заявил российский врач-онколог, кандидат медицинских наук Михаил Маснянкин.

По его словам, первые признаки онкологии появляются в виде трещин на слизистой оболочке языка и болей в районе их расположения. На более поздних стадиях появляется неприятный запах изо рта, а также кровотечения.

"К основным факторам риска развития рака языка относят вредные привычки, курение, особенно в сочетании с крепким алкоголем, жевание различных смесей и различные фоновые заболевания", — рассказал Маснянкин. Он добавил, что иногда причиной возникновения онкологии становятся некачественные протезы.

При данном виде рака бывает, что люди перестают внятно говорить и даже самостоятельно есть. В связи с этим необходимо при первых же симптомах обращаться к медикам, посоветовал он.