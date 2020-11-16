Названа польза выключения смартфона на ночь

С точки зрения психологии отказ от использования гаджетов перед сном оправдана

Привычка выключать смартфон на ночь имеет положительные психологические последствия. Как передает Report со ссылкой на Lentra.ru, об этом в разговоре с агентством "Прайм" раскрыла специалист пресс-службы "Роскачества" Алеся Боровикова.

По мнению Боровиковой, с технической точки зрения отключать телефон на ночь бесполезно, так как девайс рассчитан на длительное время работы без перерывов. Однако с точки зрения психологии практика отказа от использования гаджетов перед сном оправдана. "Существуют исследования, которые показывают прямую связь между нарушениями сна и использованием смартфона в темноте в постели", — заметила специалист.

Представитель "Роскачества" подчеркнула, что нарушение сна обычно вызывает свечение экрана, поэтому рекомендуется либо выключать аппарат перед отдыхом, либо не пользоваться девайсом хотя бы за час до сна. В этой связи Алеся Боровикова посоветовала активировать на смартфонах специальный режим, в котором спектр свечения экрана меняется на более желтый — менее раздражительный для глаз. "Эта опция может называться по-разному", — отметила эксперт.