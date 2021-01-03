Раскрыта опасность новой мутации коронавируса

Старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани предупредила об опасности новой мутации COVID-19 для детей.

Старший преподаватель эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани предупредила об опасности новой мутации COVID-19 для детей.

Как передает Report, соответствующий пост она опубликовала в твиттере .

Гурдасани рассказала, что "британская" мутация более заразна для детей и подростков в возрасте от 0 до 19 лет.

По ее словам, мутировавший вирус может с большей вероятностью спровоцировать симптомы в этой возрастной группе.

Она назвала эти выводы "очень тревожными" и призвала "действовать уже сейчас".

"Эти данные свидетельствуют о том, что ситуация в Великобритании, вероятно, станет намного хуже", - написала эпидемиолог.

Гурдасани также предупредила, что новый штамм, преобладающий у детей, может перекинуться на взрослых и приведет к большей заболеваемости и новым смертям.