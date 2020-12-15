Рамин Байрамлы: Если против антигенов синтезировать антитела, можно добиться результата

“Вирус SARS CoV-2 в основном распространяется в клетках легких".

“Вирус SARS CoV-2 в основном распространяется в клетках легких".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

Он отметил, что опасная часть вируса РНТ начинает увеличиваться: "Это препятствует попаданию в организм белков. Если мы сможем против антигенов синтезировать в организме вещество, именуемое антитела, сможем бороться с болезнью. Организм, который не может синтезировать антитела, не справляется с болезнью. Сегодня 10% тяжело больных – люди из этой категории. Следует найти конкретный метод лечения против возбудителя. Наилучший выбор – метод вакцинации. Порой для спасения жизни одного человека старается много специалистов и, конечно, растет риск заражения".