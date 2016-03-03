 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Работники противотуберкулезных медучреждений в Азербайджане будут страховаться в обязательном порядке

    В связи с этим на сегодняшнем заседании парламентского комитета по вопросам здравоохранения было предложено внести изменения в закон

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Работники противотуберкулезных медицинских учреждений в Азербайджане будут страховаться в обязательном порядке.

    Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем заседании парламентского комитета по вопросам здравоохранения было предложено внести изменения в закон "О борьбе с туберкулезом в Азербайджане".

    В соответствии с изменениями, работающие в противотуберкулезных медицинских учреждениях врачи-фтизиатры, другие специалисты и сотрудники согласно закону "Об обязательном страховании от утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" будут страховаться от случаев утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

    Отметим, что предложенное изменение в закон рекомендовано на пленарное заседание Милли Меджлиса. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi