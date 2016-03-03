​Работники противотуберкулезных медучреждений в Азербайджане будут страховаться в обязательном порядке

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Работники противотуберкулезных медицинских учреждений в Азербайджане будут страховаться в обязательном порядке.

Как сообщает Report, в связи с этим на сегодняшнем заседании парламентского комитета по вопросам здравоохранения было предложено внести изменения в закон "О борьбе с туберкулезом в Азербайджане".

В соответствии с изменениями, работающие в противотуберкулезных медицинских учреждениях врачи-фтизиатры, другие специалисты и сотрудники согласно закону "Об обязательном страховании от утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" будут страховаться от случаев утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Отметим, что предложенное изменение в закон рекомендовано на пленарное заседание Милли Меджлиса.