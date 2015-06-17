Работникам здравоохранения присвоены почетные звания - СПИСОК

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников здравоохранения медалью "Терегги".

Как отмечает Report, за заслуги в развитии азербайджанского здравоохранения медалью "Терегги" награждены следующие лица:

Джафаров Мюхюбали Джафар оглу

Джабарова Кюбра Теймур гызы

Гусейнова Севиль Фазиль гызы

Рзаева Хафиза Вели гызы

Рагимова Дурдана Надир гызы

Шафиева Парвана Аскер гызы

Шугаев Назим Ильясович

Тарвердиева Шафаг Тарверди гызы

Юсифова Севиндж Исаг гызы.

Президент Ильхам Алиев также подписал распоряжение о присвоении почетных званий работникам здравоохранения Азербайджанской Республики. Согласно документу, за заслуги в развитии азербайджанского здравоохранения следующим лицам присвоены почетные звания Азербайджанской Республики:

"Заслуженный врач"

Агаев Рауф Магсуд оглу

Абдуллаев Васиф Абдулла оглу

Байрамов Фаррух Мустафа оглу

Алиева Эльмира Ага-Баба гызы

Поладов Гюльмирза Агамирза оглу

"Заслуженный учитель"

Алиметов Сергей Нариман оглу

Рзаева Наида Мухтар гызы

"Заслуженный медицинский работник"

Абушева Севиль Октай гызы

Бабаева Пакизат Буньямудиновна

Гусейнова Гезал Бахман гызы

Ганбарова Захра Мирсеиб гызы

Меликова Тюркян Яшар гызы

Магеррамова Нателла Мухаммедали гызы

Мирзоева Зохра Адиль гызы.