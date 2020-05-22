TƏBİB: Проведение свадеб не разрешается даже на открытом воздухе

"Восстановление свадебных торжеств невозможно. Обсуждался вопрос проведения подобных мероприятий на открытом воздухе, однако специалисты считают это опасным".

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, в случае принятия нового решения, об этом проинформируют общественность.

Р.Байрамлы добавил, что если случаи заражения возрастут, то может быть создана красная зона: "На сегодняшний день в стране такой зоны нет".