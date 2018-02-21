Прошла конференция Азербайджанской Ассоциации дезинфекции, антисептики и стерилизации

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Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ В Баку прошла конференция “AZDAS-2018”, организованная Азербайджанской Ассоциацией дезинфекции, антисептики и стерилизации.

Как сообщает Report, выступивший на конференции главный эпидемиолог министерства здравоохранения Ибадулла Агаев, отметил, что одной из важных задач, стоящих перед здравоохранением страны, является совершенствование профилактических и дезинфекционных мероприятий в больницах республики.

По словам главного эпидемиолога, медицинское оборудование в азербайджанских больницах соответствует уровню развитых стран.

И.Агаев заявил, что дезинфекционные мероприятия против вирусных заболеваний ведутся издавна, однако впоследствии они были более усовершенствованы, став отдельной областью науки.

Выступившая на конференции член правления AZDAS (Азербайджанской Ассоциации по дезинфекции, антисептике и стерилизации) Ягут Гараева, отметила, что Азербайджан объявлен свободной зоной от многих болезней: "В Азербайджане ведется постоянный государственный контроль за вирусными заболеваниями, эпидемиологическая обстановка в стране стабильна. Внутрибольничные инфекции требуют больших затрат. Поэтому у каждого медицинского учреждения должна быть программа с внутрибольничными инфекциями".

Отметим, что в рамках конференции завтра, 22 февраля, в Национальном Онкологическом центре состоится семинар.