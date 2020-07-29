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Массовое производство вакцины от коронавируса может начаться в конце этого года

Массовое производство вакцины от коронавируса может начаться в конце этого года Массовое производство вакцины от коронавируса, которую разрабатывает российский научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", может начаться в конце 2020 - начале 2021 года
Здоровье
29 июля 2020 г. 12:35
Массовое производство вакцины от коронавируса может начаться в конце этого года

Массовое производство вакцины от коронавируса, которую разрабатывает российский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", может начаться в конце 2020 - начале 2021 года.

Как передает Report, об этом сообщил один из разработчиков вакцины, заведующий лабораторией "Вектора" Ильназ Иматдинов в интервью телеканалу "Россия-24".

"По тем данным, с которыми во всяком случае я знаком, после регистрации вакцинных препаратов индустриальные партнеры готовы в том числе наладить промышленный выпуск препарата. Если не ошибаюсь, это уже конец этого года либо начало следующего", - сказал он.

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