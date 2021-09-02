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Профессор: Недовольные неудачной хирургической операцией должны обращаться в Минздрав

Профессор: Недовольные неудачной хирургической операцией должны обращаться в Минздрав Граждане, недовольные неудачно проведенной хирургической операцией, должны официально обращаться в Министерство здравоохранения в таких ситуациях.
Здоровье
2 сентября 2021 г. 13:18
Профессор: Недовольные неудачной хирургической операцией должны обращаться в Минздрав

Граждане, недовольные неудачно проведенной хирургической операцией, должны официально обращаться в Министерство здравоохранения в таких ситуациях.

Как сообщает Reprt, об этом заявил заведующий кафедрой общей хирургии Азербайджанского медицинского университета (АМУ), главный хирург клиники учебной хирургии, профессор Эльчин Агаев.

"У нас есть такие обращения. Вы можете быть уверены, что каждое поступившее обращение тщательно изучается, принимаются необходимые меры. Думаю, что указанные проблемы можно устранить, и как главный специалист Минздрава по хирургии я обязан сделать все возможное для решения этих проблем", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Professor: "Uğursuz cərrahi əməliyyatdan narazı qalanlar Səhiyyə Nazirliyinə müraciət edilməlidir"

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