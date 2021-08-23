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Профессор АМУ: Может возникнуть необходимость в 5-й дозе вакцины

Профессор АМУ: Может возникнуть необходимость в 5-й дозе вакцины Перенос заболевания и вакцинация формируют иммунитет организма. Первый - это естественный иммунитет, образующийся после болезни. В организме вырабатываются антигены, антитела и т. д.
Здоровье
23 августа 2021 г. 11:30
Профессор АМУ: Может возникнуть необходимость в 5-й дозе вакцины

Перенос заболевания и вакцинация формируют иммунитет организма. Первый - это естественный иммунитет, образующийся после болезни. В организме вырабатываются антигены, антитела и т. д.

Об этом Report заявил профессор Азербайджанского медицинского университета Седреддин Атакишизаде.

По словам С.Атакишизаде, примером тому является корь:

"К примеру, у людей, перенесших корь или привившихся от этой болезни, возникает пожизненный иммунитет, и им больше нет необходимости дополнительно прививаться. Если же речь идет об искусственном иммунитете, возникающем после вакцинации, то он сохраняется на полгода или год. Постепенно у привитого иммунитет ослабевает и возникает необходимость в дополнительной дозе. Тоже самое происходит и при коронавирусе. В случае продолжения пандемии и отсутствия уменьшения статистики заболеваемости, принявшие две дозы вакцины спустя полгода будут вынуждены ввести третью дозу. Возможно до окончания пандемии возникнет необходимость четвертой и пятой дозы".

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Версия на азербайджанском языке ATU-nun professoru: "5-ci dozanın qəbuluna da zərurət yarana bilər"

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