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    Привезенные в Азербайджан вакцины через две недели будут распределены по районным центрам гигиены

    Вакцина в настоящее время хранится в Центр инновации и обеспечения министерства здравоохранения

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Привезенные в Азербайджан новые инактивированные вакцины после второй декады февраля будут распределены по районным центрам гигиены и эпидемиологии (ЦГЭ). Этот процесс начнется после подписания министром здравоохранения Огтаем Ширалиевым приказа о применении вакцины. 

    Об этом Report сообщила заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства Афаг Алиева.

    По ее словам, после соответствующего приказа районные ЦГЭ распределят вакцину по детским поликлиникам: "Вакцина будет применяться только 1 раз - в возрасте 6 месяцев".

    Замдиректора центра отметила, что завезенная в Азербайджан 13 января вакцина в настоящее время хранится в Центре инновации и обеспечения министерства здравоохранения.

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