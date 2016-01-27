Привезенные в Азербайджан вакцины через две недели будут распределены по районным центрам гигиены

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Привезенные в Азербайджан новые инактивированные вакцины после второй декады февраля будут распределены по районным центрам гигиены и эпидемиологии (ЦГЭ). Этот процесс начнется после подписания министром здравоохранения Огтаем Ширалиевым приказа о применении вакцины.

Об этом Report сообщила заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии министерства Афаг Алиева.

По ее словам, после соответствующего приказа районные ЦГЭ распределят вакцину по детским поликлиникам: "Вакцина будет применяться только 1 раз - в возрасте 6 месяцев".

Замдиректора центра отметила, что завезенная в Азербайджан 13 января вакцина в настоящее время хранится в Центре инновации и обеспечения министерства здравоохранения.