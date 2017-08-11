При поддержке RİİB проведено офтальмологическое обследование детей из детских домов и с ограниченными возможностями здоровья

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Общественное объединение "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева, министерство здравоохранения и Национальный офтальмологический центр им. академика Зарифы Алиевой при совместной организационной поддержке провели офтальмологические обследования в городах Гянджа и Масаллы, а также в бакинском поселке Саган.

Как сообщает Report, эти обследования охватили детей из детских домов и учреждений социального обслуживания для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Более 200 детей были обследованы бригадой профессиональных врачей из Национального офтальмологического центра им. академика Зарифы Алиевой, и из филиалов центра в городах Гянджа и Масаллы на наличие глаукомы, катаракты, косоглазия, различного воспаления глаз, патологии глазного дна, были проведены и другие обследования, более 30 детей были обеспечены лекарственными средствами и очками согласно указанию врачей.

Больные, лечение которых за короткое время невозможно и нуждающиеся в проведении операции, были приглашены в Национальный офтальмологический центр им. академика Зарифы Алиевой.

Отметим, что при поддержке RİİB в различных регионах регулярно организуются медицинские обследования. Предусмотрено проведении этих акций и в других регионах.