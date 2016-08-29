При поддержке Фонда Гейдара Алиева и RİİB в Баку и регионах проведено медицинское обследование

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ 25-27 августа в Багу, Мингячевире и Гяндже с целью диагностики и раннего выявления заболеваний у женщин были организованы при участии израильских врачей бесплатное медицинское обследование и консультация.

Как сообщает Report, проект реализован при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Общественного объединения "Региональное развитие".

Обследование провели 14 врачей Медицинского центра "Хорев", Института женского здоровья и Института торакальной хирургии Израиля.

При организации Фонда Гейдара Алиева, RİİB и Национального онкологического центра делегация под руководством главного врача Израильского медицинского центра "Хорев" Романа Барака провела медицинское обследование женщин в таких направлениях, как заболевание молочной железы, бесплодие, гинекология, онкология, дерматология, эндокринология, терапия.

В каждом городе более 100 больных прошли медицинское обследование и получили соответствующее назначение. Диагностика проходила в Национальном онкологическом центре Баку, а также в городских клинических больницах Гянджи и Мингячевира.

Следует отметить, что за прошедший период в Общественное объединение "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева из регионов поступили обращения относительно проблем со здоровьем, в том числе об оказании помощи в обследовании и лечении заболеваний репродуктивной системы женщин. После изучения обращений RİİB приняло решение о реализации проекта по организации указанного бесплатного медицинского обследования.

Общественное объединение "Региональное развитие", учрежденное по инициативе Фонда Гейдара Алиева, осуществляет реализацию проектов по изучению в регионах проблем населения в области науки, образования, медицины, спорта, туризма, экологии, социального обеспечения, культуры, искусства, развития предпринимательства и других областях, налаживанию взаимного диалога и сотрудничества между гражданами и государственными органами для их решения.

В рамках проекта помимо медицинского обследования азербайджанские и израильские врачи также провели обмен опытом. Израильские врачи совместно с азербайджанскими коллегами в Баку успешно провели торакоскопическую операцию на грудной клетке больного.

В ходе научной конференции, прошедшей в Национальном онкологическом центре, ученые двух стран выступили с докладом о ранней и точной диагностике онкологических заболеваний, выдвинули свои предложения о применении новейших методов. Стороны подчеркнули важность расширения связей в области медицины и отметили, что в будущем предусмотрено проведение подобных встреч.