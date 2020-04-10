Президент: Коронавирус распространился во всем мире и привел к трагическим последствиям

"Сердечно приветствую всех вас. Благодарю за поддержку инициативы проведения чрезвычайного саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, выдвинутой Азербайджаном как страной председателем. Организация Саммита спустя несколько дней после выдвижения данной инициативы свидетельствует о том, что Тюркский совет построен на основе дружбы и братства".

Как сообщает Report, об этом на состоявшемся 10 апреля чрезвычайном Саммите Тюркского совета посредством видеоконференции заявил президент Азербайджанской Республики, председатель Совета сотрудничества тюркоязычных государств Ильхам Алиев.

"Выражаю признательность генеральному директору Всемирной организации здравоохранения доктору Тедросу Аданому Гебрейесусу за участие в Саммите.

Повестка дня Саммита представлена. Если нет никаких предложений по повестке дня, то можно приступить к работе.

Уважаемые коллеги, как вам известно, в октябре прошлого года в Баку состоялся VII Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств. На этом саммите Азербайджан принял председательство и сразу же приступил к деятельности как страна-председатель. В период председательства мы прилагаем усилия, направленные на дальнейшее повышение авторитета организации в мире, укрепление сотрудничества между нашими странами.

Коронавирус, не признавая границ, распространился во всем мире и привел к трагическим последствиям. Желаю упокоения душ людей, скончавшихся от пандемии в нашей стране и в мире, выражаю соболезнования их близким и желаю скорейшего исцеления инфицированным.

Тюркский совет является первой международной организацией в мировом масштабе, проводящей на уровне глав государств Саммит, посвященный пандемии COVID-19. Это – очередное наглядное проявление нашей солидарности, находящейся на высоком уровне. Объединяющие нас общие корни, история, культура и национальные ценности являются важной основой для взаимовыгодной деятельности", - отметил глава государства.