Президент Ильхам Алиев: Ситуация с COVID-19 в Азербайджане стабильная

Ситуация с COVID-19 в Азербайджане стабильная, в результате принятых мер в сложный период пандемии ситуацию удалось удержать под контролем.

Ситуация с COVID-19 в Азербайджане стабильная, в результате принятых мер в сложный период пандемии ситуацию удалось удержать под контролем.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансом Генри Клюге.

Азербайджан был одной из первых стран, начавших вакцинацию в начале прошлого года, и на сегодняшний день в нашей стране применено более 13 млн вакцин. Процесс вакцинации в Азербайджане был встречен с пониманием. Глава государства сказал, что это пример доверия к политике, проводимой государством.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в нашей стране постепенно снимаются ограничения, связанные с пандемией.