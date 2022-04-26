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Президент Ильхам Алиев: Ситуация с COVID-19 в Азербайджане стабильная

Президент Ильхам Алиев: Ситуация с COVID-19 в Азербайджане стабильная Ситуация с COVID-19 в Азербайджане стабильная, в результате принятых мер в сложный период пандемии ситуацию удалось удержать под контролем.
Здоровье
26 апреля 2022 г. 14:54
Президент Ильхам Алиев: Ситуация с COVID-19 в Азербайджане стабильная
Ильхам Алиев

Ситуация с COVID-19 в Азербайджане стабильная, в результате принятых мер в сложный период пандемии ситуацию удалось удержать под контролем.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Хансом Генри Клюге.

Азербайджан был одной из первых стран, начавших вакцинацию в начале прошлого года, и на сегодняшний день в нашей стране применено более 13 млн вакцин. Процесс вакцинации в Азербайджане был встречен с пониманием. Глава государства сказал, что это пример доверия к политике, проводимой государством.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в нашей стране постепенно снимаются ограничения, связанные с пандемией.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: Situation with COVID-19 in Azerbaijan is stable
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycanda COVID-19 ilə bağlı vəziyyət çox müsbətdir"

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