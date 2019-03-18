Произведут капитальный ремонт Родильного дома Сальянской районной центральной больницы и Детской больницы

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту Родильного дома Сальянской районной центральной больницы и Детской больницы.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях капитального ремонта Родильного дома Сальянской районной центральной больницы и Детской больницы в городе Сальян и оснащения их необходимым медицинским оборудованием из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2019 год резервного фонда президента Азербайджанской Республики министерству здравоохранения Азербайджанской Республики первоначально выделено 2 млн манатов.