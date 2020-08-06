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Премьер-министр: В скором времени ожидается очередное смягчение карантинного режима

Премьер-министр: В скором времени ожидается очередное смягчение карантинного режима Учитывая положительную динамику, Оперативный штаб готовится к очередному этапу смягчения.
Здоровье
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6 августа 2020 г. 17:47
Премьер-министр: В скором времени ожидается очередное смягчение карантинного режима

Учитывая положительную динамику, Оперативный штаб готовится к очередному этапу смягчения.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Али Асадов на проведенном президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в видеоформате совещании, посвященном мерам по борьбе с пандемией коронавируса и социально-экономической ситуации в стране.

"В связи с этим хочу отметить, что наши люди еще долго должны соблюдать режим ношения масок и социальной изоляции, санитарно-эпидемиологические правила. В частности, по рекомендации врачей и санитарно-эпидемиологических учреждений были подготовлены все необходимые инструкции касательно деятельности открываемых объектов. Для контроля за этим выделены специальные группы и структуры. Население и предприниматели также должны знать, что эти правила должны соблюдаться очень строго, и это будет находиться под особым контролем", - сказал премьер-министр.

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Версия на азербайджанском языке Baş Nazir: "Azərbaycanda yaxın zamanlarda karantin rejimi yenidən yumşaldılacaq"

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