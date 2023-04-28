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Представитель ВОЗ в Азербайджане обратилась к родителям в связи с вакцинацией детей

Представитель ВОЗ в Азербайджане обратилась к родителям в связи с вакцинацией детей "Мы, как родители, делаем все возможное, чтобы защитить своих детей. Своевременная вакцинация детей – лучшее, что мы можем сделать для их защиты".
Здоровье
28 апреля 2023 г. 13:41
Представитель ВОЗ в Азербайджане обратилась к родителям в связи с вакцинацией детей

"Мы, как родители, делаем все возможное, чтобы защитить своих детей. Своевременная вакцинация детей – лучшее, что мы можем сделать для их защиты".

Как передает западное бюро Report, об этом представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи сказала на мероприятии в рамках недели иммунизации в Гёйгельском районе.

"Надеюсь, что кампания по иммунизации помогает донести это послание до всех семей. Мы со всеми партнерами продолжим пропагандировать вакцины, считающиеся важнейшим средством спасения человеческих жизней", - отметила Х.Харманджи.

Отметим, что в рамках Европейской недели иммунизации, проводимой Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) при финансовой поддержке Европейского Союза (ЕС), в Гобустанском, Евлахском, Гёйгёльском районах и Мингячевире организован цикл просветительских мероприятий в связи с вакцинами.

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Версия на азербайджанском языке ÜST-nin Azərbaycandakı nümayəndəsi peyvəndləmə ilə bağlı valideynlərə müraciət edib

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