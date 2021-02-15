Представитель ВОЗ призвала граждан Азербайджана вакцинироваться от COVID-19

Ввоз Азербайджаном в страну вакцины от коронавируса за короткий срок – достаточно большой успех

"Сегодня мне ввели первую дозу вакцины от инфекции нового вида коронавируса (COVID-19). Через четыре недели я сделаю вторую дозу и в результате буду защищена от COVID-19. Я благодарна правительству Азербайджана, что создало для нас такую возможность. Вакцинация очень важна в борьбе с пандемией. Поэтому рекомендую всем вакцинироваться".

Как передает Report, об этом сказала руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения в Азербайджане Ханде Харманджи.

По ее словам, продолжаются исследования по одновременному применению двух вакцин: "Исследуется возможность использования двух различных вакцин одновременно, их эффективность, действие, безопасность. Пока у нас нет результатов в связи с этим. В то же время началось изготовление довольно большого количества вакцин от коронавируса. Я надеюсь на хорошие результаты в ближайшее время. Все вакцины имеют преимущества, но эти преимущества не полностью известны. Предполагается, что некоторые вакцины могут быть эффективны для ряда возрастных групп – часть для молодежи, часть для детей. Все это постепенно изучается, надеюсь, мы сможем получить лучшие результаты".

Представитель ВОЗ отметила, что во многих странах мира началась вакцинация, однако есть еще достаточно стран, которые все еще остаются вне этого процесса: "Ввоз Азербайджаном в страну вакцины от коронавируса за короткий срок – достаточно большой успех. Надеюсь, граждане поймут, что вакцинация – единственный путь решения и быстро примкнут к процессу".

Х.Харманджи отметила, что вакцины сначала проходят лабораторные исследования, после чего тестируются на маленьких, а затем на больших группах: "Внедрение вакцинации сейчас находится на четвертом этапе, потому что вакцинируются старшие возрастные группы. Последняя степень действенности, опубликованная компанией Sinovac, превышает 50%. ВОЗ оценивает вакцины с эффективностью выше 50% как удовлетворительные. Важно также то, насколько вакцинация поможет предотвратить распространение заражения. Азербайджан вскоре увидит действие вакцинации".