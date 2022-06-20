Представитель ВОЗ об эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Азербайджане

"Сегодня, как и во всем мире, в Азербайджане наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. Но за этим тоже нужно внимательно следить. Потому что в прошлом году число заражений, уменьшившееся в летний сезон, осенью увеличилось".

"Сегодня, как и во всем мире, в Азербайджане наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом. Но за этим тоже нужно внимательно следить. Потому что в прошлом году число заражений, уменьшившееся в летний сезон, осенью увеличилось".

Об этом в ответ на вопрос Report сказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

По ее словам, ВОЗ все время держит под контролем новые штаммы вируса, в том числе "омикрона": "Мы должны понимать, что пандемия все еще продолжается и не знаем, что нас ждет в осенний сезон. По этой причине все еще надо соблюдать защитные меры, к которым мы прибегали в течение двух лет".

Х.Харманджи настоятельно рекомендовала лицам старше 50 лет, входящим в группу риска и не привитым, обязательно вакцинироваться от коронавируса: "Сегодня мы все еще рекомендуем населению привиться бустерной дозой. А время покажет, следует ли вакцинироваться еще одной дозой или нет".