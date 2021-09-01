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Председатель АПБА: Закон о здоровье растений готовится в новой редакции 

Председатель АПБА: Закон о здоровье растений готовится в новой редакции  "В Азербайджане принимаются меры по созданию эффективной системы по контролю за здоровьем растений, которая отвечала бы современным требованиям. Сейчас ведется работа по подготовке закона "О здоровье растений" в новой редакции.
Здоровье
1 сентября 2021 г. 11:41
Председатель АПБА: Закон о здоровье растений готовится в новой редакции 

"В Азербайджане принимаются меры по созданию эффективной системы по контролю за здоровьем растений, которая отвечала бы современным требованиям. Сейчас ведется работа по подготовке закона "О здоровье растений" в новой редакции.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли на пресс-конференции.

По его словам, документ разрабатывается с участием международных экспертов.

Председатель АПБА отметил, что совершенствуются механизмы регистрации, оборота и контроля за использованием средств защиты растений:

"Если до создания АПБА на территории республики функционировала только одна лаборатория для проведения карантинной фитосанитарной экспертизы, то в настоящее время их число доведено до пяти. В то же время в республике началось применение молекулярных методов диагностики вирусных заболеваний растительной продукции. В хозяйствах по всей стране организованы регулярные мониторинги по выявлению вирусных и бактериальных заболеваний".

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Версия на азербайджанском языке AQTA sədri: “Bitki sağlamlığı haqqında” qanun yeni redaksiyada hazırlanır”

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