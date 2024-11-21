Председатель АПБА принял предпринимателей, действующих в сфере общественного питания

Председатель АПБА принял предпринимателей, работающих в сфере общественного питания

Председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли принял предпринимателей, действующих в сфере общественного питания.

Как сообщили Report в АПБА, глава Агентства, в частности, принял предпринимателей сферы общепита, включая рестораны, кафе, дома торжеств, кейтеринговые компании и производителей донеров. Тахмазли выслушал обращения и предложения предпринимателей, ответил на их вопросы и дал соответствующие указания.

Отметим, что Г.Тахмазли ранее принимал предпринимателей, работающих в сфере производства, экспорта и импорта молока и молочных продуктов, мяса и мясных продуктов, в том числе рыбной продукции, алкогольных и безалкогольных напитков, а также мучных кондитерских изделий и кормов, кормовых добавок, ветеринарных препаратов и вакцин.