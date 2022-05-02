Председатель агентства: На освобожденных территориях планируется строительство больниц модульного типа

"Этот год в Азербайджане объявлен "Годом города Шуша". Там ведутся строительные и созидательные работы".

"Этот год в Азербайджане объявлен "Годом города Шуша". Там ведутся строительные и созидательные работы".

Как сообщает Report, об этом председатель Госагентства по обязательному медстрахованию Заур Алиев сказал при представлении отчета о деятельности структуры в прошлом году.

По его словам, возникла необходимость в предоставлении медуслуг и в Шуше: "В Шуше в больницу модульного типа поступило более 1200 обращений. Также были проведены операции. В Агдаме, Кельбаджаре, Гадруте, Зангилане и Губадлы планируется установка больниц модульного типа".