О нас
Аудио новости

Председатель агентства: На освобожденных территориях планируется строительство больниц модульного типа

Председатель агентства: На освобожденных территориях планируется строительство больниц модульного типа "Этот год в Азербайджане объявлен "Годом города Шуша". Там ведутся строительные и созидательные работы".
Здоровье
2 мая 2022 г. 12:58
Председатель агентства: На освобожденных территориях планируется строительство больниц модульного типа

"Этот год в Азербайджане объявлен "Годом города Шуша". Там ведутся строительные и созидательные работы".

Как сообщает Report, об этом председатель Госагентства по обязательному медстрахованию Заур Алиев сказал при представлении отчета о деятельности структуры в прошлом году.

По его словам, возникла необходимость в предоставлении медуслуг и в Шуше: "В Шуше в больницу модульного типа поступило более 1200 обращений. Также были проведены операции. В Агдаме, Кельбаджаре, Гадруте, Зангилане и Губадлы планируется установка больниц модульного типа".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azad olunan ərazilərdə modul tipli xəstəxanalar quraşdırılacaq

Экслюзивные новости

Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
30 апреля 2022 г. 13:10
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
30 апреля 2022 г. 10:02
Доступ к ЮГК сделает Болгарию независимой в вопросе поставок природного газа
Доступ к ЮГК сделает Болгарию независимой в вопросе поставок природного газа
29 апреля 2022 г. 21:03
Под руководством Азербайджана и Турции будет создано страховое объединение тюркских государств
Под руководством Азербайджана и Турции будет создано страховое объединение тюркских государств
29 апреля 2022 г. 17:38
Рахман Гумметов: Пассажирские перевозки в освобожденные от оккупации территории будут расширяться
Рахман Гумметов: Пассажирские перевозки в освобожденные от оккупации территории будут расширяться
29 апреля 2022 г. 12:30
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
27 апреля 2022 г. 16:27
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
27 апреля 2022 г. 14:25
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
26 апреля 2022 г. 13:21
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
26 апреля 2022 г. 11:53
В пресс-службе МВД Азербайджана новое назначение
В пресс-службе МВД Азербайджана новое назначение
26 апреля 2022 г. 09:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi