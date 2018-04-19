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    Предлагается усилить контроль за частными медицинскими учреждениями в Азербайджане

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Предлагается усилить контроль за частными медицинскими учреждениями в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном докладе на 2017 год Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен) о состоянии обеспечения и защиты прав и свобод человека в Азербайджане.

    В докладе предлагается усилить контроль за деятельностью частных медицинских учреждений с целью обеспечения права пациентов на охрану здоровья.

    Отметим, что граждане пожаловались Омбудсмену на серьезные нарушения в частных клиниках, высокие цены и безрезультатность лечения. 

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