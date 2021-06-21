Потерю обоняния при COVID-19 объяснили разрушением мозга

Потеря обоняния при коронавирусной инфекции происходит из-за разрушения серого вещества мозга, заявили ученые из Оксфордского университета

Потеря обоняния при коронавирусной инфекции происходит из-за разрушения серого вещества мозга.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили ученые из Оксфордского университета.

Их исследование опубликовано на портале препринтов medRxiv.

Авторы работы отобрали данные обследований 394 человек, перенесших COVID-19 с октября 2020-го по январь 2021 года и прошедших МРТ мозга как до болезни, так и после. Затем их сравнили с результатами контрольной группы из 388 человек, которые не сталкивались с коронавирусом, учитывая такие факторы, как пол, возраст, национальность, индекс массы тела и показатели артериального давления.

"Мы обнаружили потерю серого вещества в лимбических областях коры головного мозга, непосредственно связанных с первичной обонятельной и вкусовой системой", — заявили ученые. У участников исследования, которые были здоровы, никаких изменений не было.

Для проверки выводов специалисты сопоставили данные по госпитализированным пациентам с переболевшими COVID-19 дома. Значимых различий не выявили. Впрочем, у тех, кто лежал в больницах, наблюдалась более выраженная потеря серого вещества в поясной коре, центральном ядре миндалевидного тела и некоторых частях гиппокампа. Все эти области тоже связаны с памятью и формированием эмоций.

Ученые рекомендовали людям, перенесшим коронавирус, не пренебрегать своевременными обследованиями, поскольку даже в легкой форме инфекция способна спровоцировать поражение мозга.