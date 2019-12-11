Пострадавшие во время пожара на рынке EuroHome выписаны из больниц

Министерство здравоохранения Азербайджана обнародовало информацию о состоянии граждан, отравившихся продуктами горения при пожаре на столичном рынке строительных материалов EuroHome.

Как сообщили Report в министерстве, четыре человека, поступившие с отравлением продуктами горения в отделение токсикологии Клинического медицинского центра, а также один человек, госпитализированный в Институт травматологии и ортопедии с порезом руки, уже выписаны из больниц.

Напомним, что 10 декабря на рынке строительных материалов EuroHome в Бинагадинском районе Баку произошел пожар, в ходе которого сгорело 2 га территории рынка.