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Пострадавшие во время пожара на рынке EuroHome выписаны из больниц

Пострадавшие во время пожара на рынке EuroHome выписаны из больниц

Министерство здравоохранения Азербайджана обнародовало информацию о состоянии граждан, отравившихся продуктами горения при пожаре на столичном рынке строительных материалов EuroHome.

Как сообщили Report в министерстве, четыре человека, поступившие с отравлением продуктами горения в отделение токсикологии Клинического медицинского центра, а также один человек, госпитализированный в Институт травматологии и ортопедии с порезом руки, уже выписаны из больниц.

Напомним, что 10 декабря на рынке строительных материалов EuroHome в Бинагадинском районе Баку произошел пожар, в ходе которого сгорело 2 га территории рынка.

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