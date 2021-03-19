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Помощник президента: Иных мер ограничения не предусмотрено

Помощник президента: Иных мер ограничения не предусмотрено "В праздничные дни будет ограничено движение общественного транспорта. Кроме этого других мер ограничения не предусмотрено".
Здоровье
19 марта 2021 г. 16:30
Помощник президента: Иных мер ограничения не предусмотрено
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"В праздничные дни будет ограничено движение общественного транспорта. Кроме этого других мер ограничения не предусмотрено".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

По его словам, число зараженных в стране возросло, есть определенные опасения: "В настоящее время у нас 1 500 - 1 600 пациентов против возможностей больниц с нагрузкой в 10 тысяч коек. И это позволяет нам не идти на еще большее ужесточение карантина".

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Версия на азербайджанском языке Prezidentin köməkçisi: "Hər hansı bir sərtləşdirmə tədbirləri həyata keçirilməyəcək"

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