Помощник президента: Иных мер ограничения не предусмотрено

"В праздничные дни будет ограничено движение общественного транспорта. Кроме этого других мер ограничения не предусмотрено".
Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.
По его словам, число зараженных в стране возросло, есть определенные опасения: "В настоящее время у нас 1 500 - 1 600 пациентов против возможностей больниц с нагрузкой в 10 тысяч коек. И это позволяет нам не идти на еще большее ужесточение карантина".