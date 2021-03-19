Помощник президента: Иных мер ограничения не предусмотрено

"В праздничные дни будет ограничено движение общественного транспорта. Кроме этого других мер ограничения не предусмотрено".

"В праздничные дни будет ограничено движение общественного транспорта. Кроме этого других мер ограничения не предусмотрено".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров.

По его словам, число зараженных в стране возросло, есть определенные опасения: "В настоящее время у нас 1 500 - 1 600 пациентов против возможностей больниц с нагрузкой в 10 тысяч коек. И это позволяет нам не идти на еще большее ужесточение карантина".