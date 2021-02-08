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По анализу мочи научились определять раннюю стадию рака мочевого пузыря

По анализу мочи научились определять раннюю стадию рака мочевого пузыря Команда исследователей из Франции, Бангладеш, Бразилии, Италии, Португалии и России под руководством сотрудницы кафедры химии природных соединений химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова разработала новый метод выявления рака мочевого пузыря на ос
Здоровье
8 февраля 2021 г. 08:37
По анализу мочи научились определять раннюю стадию рака мочевого пузыря

Команда исследователей из Франции, Бангладеш, Бразилии, Италии, Португалии и России под руководством сотрудницы кафедры химии природных соединений химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова разработала новый метод выявления рака мочевого пузыря на основе ПЦР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба МГУ.

Результаты работы опубликованы в International Journal of Molecular Sciences.

"Новый метод позволяет быстро и надежно определять в моче наличие маркеров рака мочевого пузыря. Разработка представляет собой простой диагностический анализ мочи и отличается от стандартного метода диагностики высокой чувствительностью и неинвазивностью. Тест можно использовать, чтобы следить за прогрессом и рецидивами рака мочевого пузыря, даже обнаружить его присутствие до проявления клинических симптомов", - говорится в сообщении.

Из-за высокой частоты рецидивов и стоимости методов диагностики выявление и лечение рака мочевого пузыря очень дорогие. Сейчас для диагностики и мониторинга рака мочевого пузыря применяют цистоскопию. Цистоскопия - это осмотр внутренней поверхности мочевого пузыря при помощи катетера с оптической и осветительной системами, вводимого через уретру. Этот метод достаточно сложен и несет риски осложнений для пациентов.

Поэтому разработка чувствительного и неинвазивного теста с достаточной прогностической точностью - важная задача для исследователей. В новой работе, выполняемой под эгидой Международного агентства по исследованию рака, ученые предложили использовать числовой капельный ПЦР-тест как новый метод детектирования опухолевых ДНК в биологических жидкостях. ПЦР - циклический процесс с участием фермента ДНК-полимеразы (фермента, осуществляющего синтез ДНК), за счет которого одну молекулу можно скопировать в большом количестве и впоследствии детектировать.

Числовая капельная ПЦР, как пояснили в пресс-службе, - это следующее поколение методов, объединяющее в себе как классический ПЦР, так и микрофлюидику. С его помощью можно определить штучное количество молекул с определенной последовательностью на фоне 10 тысяч схожих молекул, при этом сигнал получается достоверным. При сравнении результатов диагностики методом секвенирования нового поколения и числовым капельным ПЦР обнаружилось, что новый метод не только подтвердил результаты предыдущего анализа, но и в некоторых случаях даже превзошел его по клинической чувствительности.

"Если говорить о дальнейшем развитии исследования, необходимо продолжение клинических испытаний, подтверждение данных для нашей страны... Чтобы метод был внесен в мировые стандарты, необходим сбор тысяч образцов из разных стран, с разными условиями. Но уже в наших предыдущих работах Европейскому обществу урологов была выдана рекомендация рассмотреть этот метод с тем, чтобы внести его в клинические стандарты", - сказала профессор, заместитель декана химического факультета МГУ по научной работе Мария Зверева, слова которой приводятся в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Sidik kisəsi xərçənginin erkən təyin olunmasında yeni metod

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