Pfizer покупает производителя препаратов против ожирения почти за $5 млрд

Фармацевтическая корпорация Pfizer объявила о покупке американской биотехнологической компании Metsera, специализирующейся на разработке и производстве препаратов против ожирения и кардиометаболических заболеваний.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом говорится в сообщении Pfizer.

Советы директоров компаний единогласно одобрили сделку, сумма которой составит $4,9 млн.

По данным агентства Bloomberg, соглашение даст Pfizer доступ к продажам инъекционного препарата Metsera MET-233i. По результатам ограниченных клинических испытаний, инъекции помогли пациентам снизить до 8,4% веса за 36 дней.

Мировой рынок препаратов против ожирения по итогам 2024 года превысил $30 млрд, а к 2035 году ожидается, что он достигнет $150 млрд.