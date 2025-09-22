Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Pfizer покупает производителя препаратов против ожирения почти за $5 млрд

    Фармацевтическая корпорация Pfizer объявила о покупке американской биотехнологической компании Metsera, специализирующейся на разработке и производстве препаратов против ожирения и кардиометаболических заболеваний.

    Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом говорится в сообщении Pfizer.

    Советы директоров компаний единогласно одобрили сделку, сумма которой составит $4,9 млн.

    По данным агентства Bloomberg, соглашение даст Pfizer доступ к продажам инъекционного препарата Metsera MET-233i. По результатам ограниченных клинических испытаний, инъекции помогли пациентам снизить до 8,4% веса за 36 дней.

    Мировой рынок препаратов против ожирения по итогам 2024 года превысил $30 млрд, а к 2035 году ожидается, что он достигнет $150 млрд.

