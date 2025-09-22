Pfizer покупает производителя препаратов против ожирения почти за $5 млрд
Здоровье
- 22 сентября, 2025
- 16:29
Фармацевтическая корпорация Pfizer объявила о покупке американской биотехнологической компании Metsera, специализирующейся на разработке и производстве препаратов против ожирения и кардиометаболических заболеваний.
Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом говорится в сообщении Pfizer.
Советы директоров компаний единогласно одобрили сделку, сумма которой составит $4,9 млн.
По данным агентства Bloomberg, соглашение даст Pfizer доступ к продажам инъекционного препарата Metsera MET-233i. По результатам ограниченных клинических испытаний, инъекции помогли пациентам снизить до 8,4% веса за 36 дней.
Мировой рынок препаратов против ожирения по итогам 2024 года превысил $30 млрд, а к 2035 году ожидается, что он достигнет $150 млрд.
Последние новости
17:29
ЕС продлил санкции в отношении Судана до октября 2026 годаДругие страны
17:22
SOCAR: В Азербайджане предстоит большая работа в сфере развития геотермальных источниковДругие
17:17
Мировые цены на нефть снизились на более чем 1% - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
17:17
Шахбазов: В октябре подведем итоги тендера по Транскаспийскому "зеленому" энергокоридоруЭнергетика
17:12
Биржевые цены на какао-бобы опустились ниже $7 тыс. за тоннуФинансы
17:09
Микаил Джаббаров: AIIF станет традиционнымБизнес
17:06
НАТО разместит турецкую систему воздушного наблюдения в Польше и РумынииДругие страны
17:00
В 75 городах Италии проходят протесты в знак солидарности с населением сектора ГазаДругие страны
16:59