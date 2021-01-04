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Первого в мире человека привили вакциной AstraZeneca

Первого в мире человека привили вакциной AstraZeneca Первым в мире человеком, получившим вакцину от коронавируса, разработанную Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca, стал 82-летний британец Брайан Пинкер
Здоровье
4 января 2021 г. 15:43
Первого в мире человека привили вакциной AstraZeneca
Первым в мире человеком, получившим вакцину от коронавируса, разработанную Оксфордским университетом совместно с фармкомпанией AstraZeneca, стал 82-летний британец Брайан Пинкер, сообщает Report cо ссылкой на телеканал Sky News.
Использование вакцины Оксфордского университета и AstraZeneca было одобрено правительство Великобритании на прошлой неделе. Кампания по массовой вакцинации этим препаратом стартовала в понедельник, 4 января.
Пинкер был госпитализирован в университетский медцентр Оксфорда, где проходит процедуры диализа в связи с болезнью почек. Он назвал себя коренным жителем Оксфорда, который особенно горд, что вакцина была изобретена в этом городе.
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