Первого в мире человека привили вакциной AstraZeneca

Использование вакцины Оксфордского университета и AstraZeneca было одобрено правительство Великобритании на прошлой неделе. Кампания по массовой вакцинации этим препаратом стартовала в понедельник, 4 января.

Пинкер был госпитализирован в университетский медцентр Оксфорда, где проходит процедуры диализа в связи с болезнью почек. Он назвал себя коренным жителем Оксфорда, который особенно горд, что вакцина была изобретена в этом городе.