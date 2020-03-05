Передается ли коронавирус через деньги?

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Рекомендация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о наличных расчетах не включена в список рекомендаций оперативного штаба при Кабмине.

Как передает Report, об этом сказала член оперативного штаба при Кабмине, завотделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Ягут Гараева, внося ясность в возможность заражения коронавирусом через прикосновение к деньгам.

По ее словам, в любых случаях нужно следовать рекомендациям ВОЗ: "Хорошо, чтобы все следовали этим рекомендациям".

Комментируя возможность передачи бактерий через бумажные деньги, Я.Гараева отметила: "Частое прикосновение человеческих рук к какому-то объекту приводит к микробиологическому загрязнению. Мы неоднократно отмечали, что этот вид коронавируса не очень устойчив к окружающей среде и погибает на поверхности окружающих предметов. Наша первая рекомендация - следовать гигиеническим правилам и мыть руки после прикосновения к деньгам и другим предметам".

Главный инфекционист Джалал Исаев подчеркнул, что до сих пор не было выявлено, чтобы деньги становились источником инфекции: "Сюда входят мобильный телефон и др. Нет вероятности заражения коронавирусом через деньги".