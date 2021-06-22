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ПАСЕ предупредила страны-участницы о пандемическом кризисе

ПАСЕ предупредила страны-участницы о пандемическом кризисе Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию под названием "Выход из социально-экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19".
Здоровье
22 июня 2021 г. 20:51
ПАСЕ предупредила страны-участницы о пандемическом кризисе

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию под названием "Выход из социально-экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19".

Как сообщает западноевропейское бюро Report, в документе содержится предупреждение о том, что из-за пандемии обязанности государств возросли вдвое.

В резолюции также говорится, что страны, с одной стороны, должны продолжать борьбу с медицинским кризисом, а с другой - стремиться к преодолению тяжелых последствий пандемии.

В то же время в документе подчеркивается, что пандемия усугубила существующее неравенство между женщинами и мужчинами: "Среди тех, кто потерял работу из-за пандемии, женщин больше, чем мужчин. В последнее время возникли большие трудности с обеспечением семей жильем, и в этом вопросе наблюдается еще больший рост случаев расовой дискриминации. Негативное влияние пандемии ощущается и в вопросе обеспечения занятости молодежи".

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