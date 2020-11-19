Оперативный штаб: Ведутся работы для ввоза в Азербайджан вакцины

"Соответствующие структуры выполняют работы по ввозу в Азербайджан вакцины от коронавируса, если будут готовы вакцины и пройдут проверки".

"Соответствующие структуры выполняют работы по ввозу в Азербайджан вакцины от коронавируса, если будут готовы вакцины и пройдут проверки".

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Некоторые люди предпочитают лечиться дома, не обращаясь в медучреждения, это пугающая тенденция. Потом они обращаются с осложнениями, а это создает сложности", - сказал Х.Гаджиев.