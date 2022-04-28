ООН: В мире вырос риск крупных вспышек инфекционных заболеваний

Риск крупных вспышек инфекционных заболеваний вырос в мире ввиду ослабления санитарных мер, связанных с пандемией коронавируса, сбоев в проведении плановой иммунизации и перемещения миллионов людей вследствие конфликтов и кризисов, таких как на Украине и

Риск крупных вспышек инфекционных заболеваний вырос в мире ввиду ослабления санитарных мер, связанных с пандемией коронавируса, сбоев в проведении плановой иммунизации и перемещения миллионов людей вследствие конфликтов и кризисов, таких как на Украине и в Афганистане.

Как передает Report, об этом предупредили в опубликованном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

"Риск крупных вспышек инфекционных болезней усилился, поскольку общества ослабили практику социального дистанцирования и другие превентивные меры в отношении COVID-19, применявшиеся в разгар пандемии", - констатировали ВОЗ и ЮНИСЕФ. Дополнительной причиной для роста этого риска послужило перемещение "миллионов людей" из-за конфликтов и кризисов, в частности на Украине, в Афганистане, Сомали и Эфиопии.

ВОЗ и ЮНИСЕФ выразили тревогу в связи с ростом на 79% заболеваемости корью в мире в январе и феврале текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года. За первые два месяца 2022 года в мире было зарегистрировано 17 338 случаев кори, что существенно выше, чем в январе - феврале прошлого года, когда заболели 9 665 человек. "Связанные с пандемией коронавируса сбои, рост неравенства в доступе к вакцинам и отвлечение ресурсов из сферы плановой иммунизации оставляют очень многих детей без защиты от кори и других заболеваний", - говорится в бюллетене.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса "вызвала сбои в работе служб иммунизации, системы здравоохранения были перегружены", что привело к "всплеску смертельно опасных болезней, включая корь". В отношении многих других заболеваний последствия этих сбоев "будут ощущаться на протяжении ближайших десятилетий". Гендиректор призвал "вновь поставить иммунизацию на рельсы" и наверстать упущенное, чтобы "у всех был доступ к вакцинам".