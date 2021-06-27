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Онколог назвал самые агрессивные виды рака

Онколог назвал самые агрессивные виды рака Врач-химиотерапевт Андрей Базылев в беседе с "Пятым каналом" перечислил разновидности онкологических заболеваний, которые можно считать наиболее агрессивными.
Здоровье
27 июня 2021 г. 06:43
Онколог назвал самые агрессивные виды рака

Врач-химиотерапевт Андрей Базылев в беседе с "Пятым каналом" перечислил разновидности онкологических заболеваний, которые можно считать наиболее агрессивными.

Как передает Report, медик выбрал критерием оценки болезни податливость к лечению.

"Существуют виды рака, которые быстро привыкают к лечению и достаточно плохо отвечают на него. Тогда в классификацию попадут следующие виды рака: рак поджелудочной железы, различные саркомы, рак желчного пузыря и рак печени", - рассказал Базылев.

По словам онколога, также в этот список можно включить рак желудка, однако в последнее время он лечится довольно успешно благодаря развитию технологий.

Базылев обратил внимание на индивидуальность развития опухоли, поэтому у пациентов при одном виде заболевания может быть агрессивная или неагрессивная форма.

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