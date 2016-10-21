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    Онколог-хирург Азиз Алиев: Основными факторами риска рака головы и шеи являются спиртные напитки и сигареты

    В Баку проходят II Турецко-азербайджанские онкологические дни

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В Баку по инициативе Национального онкологического центра и Турецкого медицинского онкологического объединения открылись II Турецко-азербайджанские онкологические дни.

    Как сообщает Report, на мероприятии участвовали онколог-хирург отделения опухолей головы и шеи Национального онкологического центра Азиз Алиев, главный онколог Азербайджана Азад Керимли, руководитель Турецкого медицинского онкологического объединения Ахмет Озет и другие азербайджанские и турецкие специалисты.

    Онколог Азиз Алиев предоставил подробную информацию о хирургии опухолей головы и шеи. Он отметил, что одна треть этих больных умирает: "Основными факторами риска рака головы и шеи являются спиртные напитки и сигареты. При этих болезнях лучевая терапия оказывает лучший эффект ".

    Главный онколог Азад Керимли заявил, что рак широко распространен в Азербайджане, как и во всем мире: "Эта вторая конференция, проводимая с турецкими коллегами. Благодаря этой конференции мы делимся друг с другом результатами проведенной работы и исследованиями".

    Конференция продлится до 23 октября.

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