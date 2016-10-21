Онколог-хирург Азиз Алиев: Основными факторами риска рака головы и шеи являются спиртные напитки и сигареты

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В Баку по инициативе Национального онкологического центра и Турецкого медицинского онкологического объединения открылись II Турецко-азербайджанские онкологические дни.

Как сообщает Report, на мероприятии участвовали онколог-хирург отделения опухолей головы и шеи Национального онкологического центра Азиз Алиев, главный онколог Азербайджана Азад Керимли, руководитель Турецкого медицинского онкологического объединения Ахмет Озет и другие азербайджанские и турецкие специалисты.

Онколог Азиз Алиев предоставил подробную информацию о хирургии опухолей головы и шеи. Он отметил, что одна треть этих больных умирает: "Основными факторами риска рака головы и шеи являются спиртные напитки и сигареты. При этих болезнях лучевая терапия оказывает лучший эффект ".

Главный онколог Азад Керимли заявил, что рак широко распространен в Азербайджане, как и во всем мире: "Эта вторая конференция, проводимая с турецкими коллегами. Благодаря этой конференции мы делимся друг с другом результатами проведенной работы и исследованиями".

Конференция продлится до 23 октября.