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    Огтай Ширалиев подписал приказ о выделении двух больниц для участников и гостей "Формулы 1"

    Поручения даны и Центру гигиены и эпидемиологии

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Министр здравоохранения Огтай Ширалиев подписал приказ с целью обеспечения высокого уровня медицинской помощи участникам и гостям Гран При Азербайджана "Формула 1".

    Об этом Report сообщили в министерстве здравоохранения.

    В приказе руководителям соответствующих отделов и структур поручено обеспечить дежурство службы скорой помощи в местах проведения соревнования, в период проведения соревнований в случае необходимости обеспечить госпитализацию участников и гостей в Центральную больницу нефтяников и Клинический медицинский центр города Баку, а также оказать гостям и участникам соревнований медицинскую помощь высокого качества в случае их обращения.

    Руководству Республиканского центра гигиены и эпидемиологии поручено взять под серьезный контроль следование санитарно-гигиеническим правилам в гостиницах и объектах общепита, выделенных для делегаций.

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