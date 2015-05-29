​Официальный представитель минздрава: 24% проходящих обследование приходится на долю Баку

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ "Согласно статистике за 2013-2014 гг., ежегодно в Азербайджане в среднем регистрируется 85-90 тыс. браков, что означает обследование 170-180 тыс. человек".

Как сообщает Report, об этом в своем выступлении на прошедшем в министерстве здравоохранения заседании коллегии заявил завотделом организации медицинской помощи министерства здравоохранения Гюльмирза Поладов.

По его словам, приблизительно 24% проходящих обследование приходится на долю города Баку, а остальные 76% - на долю регионов: "Таким образом, в среднем, ежедневно в Баку регистрируется 50-60, а в регионах - до 180-ти браков. Это означает, что за день в Баку медобследование должны будут пройти 100-120, а в регионах - около 360 человек".

В заключение выступления Г.Поладов заявил, что к данному процессу привлечено достаточное количество медучреждений и выразил уверенность, что они достойно справятся с этой работой.