О нас
Report Georgia
Аудио новости

Обнаружено новое осложнение при тяжелой форме коронавируса

Обнаружено новое осложнение при тяжелой форме коронавируса Французские ученые с помощью метода МРТ обнаружили значительные изменения в глазах некоторых пациентов с тяжелой формой COVID-19.
Здоровье
16 февраля 2021 г. 19:35
Обнаружено новое осложнение при тяжелой форме коронавируса

Французские ученые с помощью метода МРТ обнаружили значительные изменения в глазах некоторых пациентов с тяжелой формой COVID-19.

Как передает Report, результаты ретроспективного мультицентрового исследования опубликованы в журнале Радиологического общества Северной Америки (RSNA) Radiology.

Хотя коронавирус SARS-CoV-2 поражает в первую очередь легкие, известно, что эта инфекция вызывает также такие заболевания глаз, как конъюнктивит, ретинопатия и нарушения сетчатки, которые могут привести к потере зрения.

Чтобы узнать больше об офтальмологических проявлениях COVID-19, Французское общество нейрорадиологов (SFNR) инициировало исследование 129 пациентов с тяжелой формой COVID-19, которым было сделано МРТ головного мозга.

У девяти из них авторы обнаружили аномалии глазного яблока - один или несколько узелков в макулярной области - задней части глаза, ответственной за центральное зрение. У восьми пациентов узелки были на обоих глазах.

Авторы считают, что результаты исследования подчеркивают необходимость скрининга глаз у всех пациентов с тяжелой формой COVID-19.

В настоящий момент авторы проводят МРТ-обследования новых пациентов с тяжелой формой COVID-19 из второй и третьей волн пандемии, а также приступили к изучению офтальмологических осложнений у пациентов средней степени тяжести.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Самое важное

В Азербайджане запрещается продажа синтетических сетей для охоты
В Азербайджане запрещается продажа синтетических сетей для охоты
16 февраля 2021 г. 17:33
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
16 февраля 2021 г. 15:41
Стала известна дата обсуждения отчета правительства в Милли Меджлисе
Стала известна дата обсуждения отчета правительства в Милли Меджлисе
16 февраля 2021 г. 13:13
Кто совершает связанные с наркотиками преступления?
Кто совершает связанные с наркотиками преступления?
16 февраля 2021 г. 12:45
С 17 февраля в Азербайджане начинается вакцинация лиц 50 и старше лет
С 17 февраля в Азербайджане начинается вакцинация лиц 50 и старше лет
16 февраля 2021 г. 10:37
Ильхам Алиев: Мы никогда не позволим, чтобы армянский фашизм вновь поднял голову
Ильхам Алиев: Мы никогда не позволим, чтобы армянский фашизм вновь поднял голову
15 февраля 2021 г. 18:15
Президент: На территории только Лачинского района враг разрушил 5 гидроэлектростанций
Президент: На территории только Лачинского района враг разрушил 5 гидроэлектростанций
15 февраля 2021 г. 17:37
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
15 февраля 2021 г. 16:00
Президент: Азербайджан и Нахчыван будут связаны железной дорогой  
Президент: Азербайджан и Нахчыван будут связаны железной дорогой  
15 февраля 2021 г. 15:15
Очередные происки армян или как албанский храм стал армянским
ФотоОчередные происки армян или как албанский храм "стал" армянским
15 февраля 2021 г. 13:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi