Обнаружено новое осложнение при тяжелой форме коронавируса

Французские ученые с помощью метода МРТ обнаружили значительные изменения в глазах некоторых пациентов с тяжелой формой COVID-19.

Французские ученые с помощью метода МРТ обнаружили значительные изменения в глазах некоторых пациентов с тяжелой формой COVID-19.

Как передает Report, результаты ретроспективного мультицентрового исследования опубликованы в журнале Радиологического общества Северной Америки (RSNA) Radiology.

Хотя коронавирус SARS-CoV-2 поражает в первую очередь легкие, известно, что эта инфекция вызывает также такие заболевания глаз, как конъюнктивит, ретинопатия и нарушения сетчатки, которые могут привести к потере зрения.

Чтобы узнать больше об офтальмологических проявлениях COVID-19, Французское общество нейрорадиологов (SFNR) инициировало исследование 129 пациентов с тяжелой формой COVID-19, которым было сделано МРТ головного мозга.

У девяти из них авторы обнаружили аномалии глазного яблока - один или несколько узелков в макулярной области - задней части глаза, ответственной за центральное зрение. У восьми пациентов узелки были на обоих глазах.

Авторы считают, что результаты исследования подчеркивают необходимость скрининга глаз у всех пациентов с тяжелой формой COVID-19.

В настоящий момент авторы проводят МРТ-обследования новых пациентов с тяжелой формой COVID-19 из второй и третьей волн пандемии, а также приступили к изучению офтальмологических осложнений у пациентов средней степени тяжести.