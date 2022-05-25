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Обнаружено лекарство, действующее на вирус обезьяньей оспы

Обнаружено лекарство, действующее на вирус обезьяньей оспы Международный коллектив исследователей обнаружил, что в недавнем прошлом медики из Великобритании успешно подавили один случай заражения оспой обезьян при помощи текомвиримата, лекарства от человеческой оспы.
Здоровье
25 мая 2022 г. 03:41
Обнаружено лекарство, действующее на вирус обезьяньей оспы

Международный коллектив исследователей обнаружил, что в недавнем прошлом медики из Великобритании успешно подавили один случай заражения оспой обезьян при помощи текомвиримата, лекарства от человеческой оспы.

Как передает Report, выводы ученых были опубликованы в статье в журнале Lancet.

"Пока наши коллеги пытаются раскрыть корни этой вспышки оспы обезьян и пути распространения данного вируса, мы заинтересовались тем, какие антивирусные препараты в прошлом уже могли использоваться для борьбы с этой болезнью", - сообщил научный сотрудник Ливерпульского университета (Великобритания) Хью Адлер, чьи слова приводит пресс-служба журнала.

Для получения подобных сведений Адлер и его коллеги проанализировали сведения, которые собирались на протяжении последних пяти лет специализированными Центрами по изучению опасных инфекционных заболеваний (HCID) на территории всех регионов Великобритании. В общей сложности специалисты этих центров зафиксировали семь случаев заражения вирусом оспы обезьян, которые произошли в промежутке между 2018 и 2021 годами.

Последующий анализ историй болезни показал, что лечащие врачи пытались подавить болезнь при помощи двух противовирусных лекарств - бринцидофовира и текомвиримата. Первый был создан для борьбы с "ветрянкой", а второй представляет собой первый в мире препарат, способный подавлять размножение вируса человеческой оспы.

Как показали последующие наблюдения, бринцидофовир не принес видимого облегчения пациентам. При этом его прием заметно повысил нагрузку на их печень, из-за чего терапия была прекращена. В противоположность этому, текомвиримат не вызвал побочных эффектов, а также улучшил самочувствие и ускорил выздоровление пациента, который получал это лекарство.

Подобные результаты наблюдений, по мнению Адлера и его коллег, потенциально свидетельствуют о том, что данный препарат можно будет использовать для борьбы с вирусом оспы обезьян.

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